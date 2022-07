Nächster Meilenstein

Der weite Weg in die Champions League – die Fortuna Wiener Neustadt befindet sich auf dieser langen Reise auf der letzten Etappe. Nach Gründungsjahren und Kinderkrankheiten, dem Aufstieg aus der 2. Bundesliga, dem Abstiegskampf eine Etage höher, dem Schritt zum Titelkandidaten, der Krönung zum Meister steht jetzt die Qualifikation für die Königsklasse auf dem Programm. Seit der Vorwoche kennen die Wiener Neustädter Futsal-Spieler ihre Gegner. Und darf sich durchaus Chancen ausrechnen, auch diese Hürde zu nehmen…

Was es dazu braucht? Auf dem Parkett sicher eine Top-Woche, zudem würde auch personelle Verstärkung gut tun. Dafür sind aber auch die Fans gefordert, um die Arena Nova Ende August in einen Hexenkessel zu verwandeln und ihren Teil zum Futsal-Wunder Fortuna beizutragen und europäischen Spitzensport in Wiener Neustadt zu sehen.