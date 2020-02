Das Wahlergebnis war für die Wiener Neustädter SPÖ eine ordentliche Ohrfeige: Zwar wurden Verluste erwartet – in der Höhe von Minus 14 Prozent aber nicht. Dementsprechend war auch die Stimmung bei den Genossen in den letzten Tagen.

Jetzt braucht es für die SPÖ einen Neuanfang: Zum einen in Form von Personen – nach so einer Wahlschlappe wäre es fatal, mit dem alten Team einfach zur Tagesordnung überzugehen.

Zum anderen muss sich die SPÖ aber auch, was ihre Themen betrifft, neu aufstellen. So fehlte etwa die soziale Komponente, ihr Kerngebiet, im Wahlkampf komplett. Dazu muss man sich von veralteten Strukturen trennen – etwa vom Blunzenschnapsen im Sektionshinterzimmer. Und anstatt für Facebook sinnlose Videos zu produzieren, werden auch die jungen Genossen in die Hände spucken müssen. Stadtviertel-Arbeit und Kontakt mit den Bürgern vor ihrer Haustür ist angesagt – nur so können verlorene Stimmen wieder zurückgewonnen werden.