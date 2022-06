Neues Team – alter Kurs?

Absolute Mehrheit weg, Bürgermeistersessel an die ÖVP verloren – nach der Wahl 2020 war ein Wechsel an der Spitze der Lichtenwörther SPÖ logisch. Mit neuem Team in neuer Mehrheits-Situation fuhr man einen neuen Kurs: Mit ÖVP-Bürgermeister Zusag gab es ein „Miteinander“ samt Arbeitsübereinkommen.

Zur Ruhe kamen die Genossen nur kurz: Anfang 2021 die Trennung von drei Gemeinderäten, zuletzt der Rücktritt von fünf Mandataren. Nach deren Nachbesetzung (Seite 29) steht die Wahl des Ortsparteivorstandes an. Einiges deutet auf ein Polit-Comeback von Altbürgermeister Harald Richter hin.

Wichtiger als Namen und Posten sind andere Fragen: Kehrt intern Ruhe ein? Bleibt‘s beim „Miteinander“ mit der ÖVP – oder setzt man mit Blick auf die Wahl 2025 auf Konfrontation?

Letzteres wäre riskant: Dauerhafter Disput wurde von den Wählern bei der letzten Wahl bekanntlich nicht belohnt.