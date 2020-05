In den letzten Wochen war es doch ein gewöhnungsbedürftiges Bild: Die Schanigärten in der Innenstadt hatten geschlossen, speziell am Hauptplatz war das Bild der Leere vor den Lokalen doch ein bisschen trostlos.

Mit dem kommenden Freitag wird sich das ändern, die Gastronomen können ihre Lokale endlich wieder für Gäste öffnen. Dass die Verluste aus den letzten Wochen wohl nicht aufgeholt werden können, liegt auf der Hand. Deswegen steht der Gastronomie in der Stadt eine schwere Zeit bevor. Wenngleich einige Wirte in der Krise auch neue Geschäftszweige gefunden haben: Etwa Lieferdienste oder das Take Away Angebot – beides hat oft besser funktioniert als erwartet. Und manche haben schon angekündigt, diese Angebote ihren Gästen auch weiterhin bieten zu wollen. Was ein richtiger Schritt ist, denn, dass es angenommen wird, zeigen Mäci und Pizzerien seit Jahren vor. Angesichts der hart umkämpften und großen Gastro-Szene in Wiener Neustadt sicher ein richtiger Schritt – einfach aufsperren wird zu wenig sein.