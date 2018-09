Das neu eröffnete Café Bernhart am Wiener Neustädter Hauptplatz hat es bereits vorgemacht: Fast gänzlich rauchfrei, wer will, kann in einer kleinen Lounge seinem Laster frönen. Jetzt zieht auch das Szene-Lokal Einhorn (siehe Seite 11) nach, in dem der Glimmstängel für viele Jahrzehnte einfach dazu gehörte. Ein mutiger Schritt, der aber aus vielfacher Sicht zu begrüßen ist.

Erstens werden es die Mitarbeiter danken, schließlich steht auch ihre Gesundheit auf dem Spiel.

Zweitens wird es auch den meisten Gästen recht sein. Denn wie sehr man in der „Selchkammer“ gesessen ist, merkt man oft erst daheim, wenn der erste Schritt jener in die Dusche ist, oder wenn schon vor Ort die Augen brennen. Und wer dennoch Gusto auf ein Zigaretterl hat, kann sich in Zukunft ja auf die Terrasse stellen, im Winter wird sogar ein Raucherzelt aufgestellt.

Bernhart und Einhorn: Zwei Beispiele, denen hoffentlich viele Lokale und Kaffeehäuser in Wiener Neustadt folgen werden. Bisher gibt es davon leider noch zu wenige Nachahmer.

