Die NÖN hatte in den letzten Wochen ausführlich darüber berichtet: In Wiener Neustadts Nachbargemeinde Lichtenwörth musste SPÖ-Bürgermeister Harald Richter den Hut nehmen, neuer Bürgermeister wird Manuel Zusag (ÖVP).

Allerdings tritt Harald Richter nicht ab, ohne seinen mittlerweile ehemaligen Kollegen zu ärgern. Denn die konstituierende Gemeinderatssitzung (an der Richter nicht teilnimmt) wurde ausgerechnet für den Faschingsdienstag angesetzt – und das in der Faschingshochburg Lichtenwörth, wo an dem Tag Ausnahmezustand herrscht.

Dass es für Harald Richter nicht leicht sein muss, den Bürgermeister-Sessel herzugeben, ist klar. Noch dazu, weil erstmals ein ÖVP-Bürgermeister darauf sitzen wird. Allerdings hat Richter mit seinem letzten Handeln als Bürgermeister der Politik und vor allem sich selbst keinen Gefallen getan.

Im Gegenteil: Der Abgang ist eher in die Kategorie „peinlich“ und „schlechter Verlierer“ einzuordnen.