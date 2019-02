Das Thema Sicherheit bleibt ein Fixpunkt der Stadtpolitik. In den letzten Jahren waren es vor allem die Auswüchse der Partyszene in der Innenstadt, die beschäftigten. Was Anfang 2012 übrigens zu einem „Sicherheitsgipfel“ im Rathaus führte – genau das soll auch jetzt geschehen.

Zwar haben sich Vandalenakte und Schlägereien in der Partyszene mittlerweile stark verringert, dafür sind andere „Sicherheitslücken“ aufgeploppt: Etwa die Drogenproblematik in den Parks und am Bahnhof, wo Schutzzonen eingerichtet wurden. Oder auch Gewalttaten wie der Mord an dem 16-jährigen Mädchen.

Dinge, die jetzt erneut zu einem „Sicherheitsgipfel“ im Rathaus führen. Neben Vernetzung und Diskussion von Polizei, Magistratsverantwortlichen und Politikern werden aber auch Resultate des Treffens notwendig sein. Alleine deswegen, damit der Bürger nicht den Eindruck bekommt, dass der „Sicherheitsgipfel“ zu einem Schaulaufen wird.