Es ist noch immer ein schwieriges Pflaster für die Unternehmer: Die Wiener Neustädter Innenstadt leidet nach wie vor unter Geschäfts-Schwund. Was zwei aktuelle Fälle zeigen: Das Optik-Geschäft Tomann schließt seine Filiale in der Herzog Leopold Straße und konzentriert sich ganz auf das Geschäft am Allerheiligenplatz.

Auch das Kindermoden-Geschäft Ylvi in der Wiener Straße wird mit Ende November Geschichte sein.

Die Stadtführung hat bisher viel getan, um das Innenstadtsterben zu verhindern – mit mäßigem Erfolg. Derzeit stehen so viele Geschäfte leer wie noch nie zuvor.

Hoffnung gibt allerdings eine neue Strategie: Nämlich die Innenstadt mit stadteigenen Einrichtungen zu befüllen. Die neue Kinderbetreuungseinrichtung in einem ehemaligen Modegeschäft in der Wiener Straße zeigt, wie es funktionieren kann: Ein leer stehendes Geschäft weniger, dazu holt man mit den Eltern potentielle Kunden in die Innenstadt.