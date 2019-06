In den letzten Jahren ist das Schulschlussfest im Wiener Neustädter Stadtpark stetig gewachsen: Tausende Schüler, die dort mit Musik, Sport und Fun-Programm den Beginn der Ferien feiern. Zwar hatten die Veranstalter das Partygeschehen in den letzten Jahren halbwegs in Griff, trotzdem floss bei den Jugendlichen Alkohol in Strömen.

Dieses Jahr soll das Schulschlussfest am Hauptplatz stattfinden – wohl auch, weil betrunkene Schüler und deren Folgen nicht gut zum Landesausstellungsort Kasematten passen. Der Ortswechsel führt, wie die NÖN erfuhr, aber schon im Vorfeld zu Problemen. So sind die Standbetreiber des Marienmarkts (verständlicherweise) nicht gerade begeistert von angetrunkenen Schülerhorden und wollen an dem Tag gar nicht erst aufsperren.

Dazu wird es auch ein weiteres Problem geben: Nicht alle Schüler werden sich davon abbringen lassen, im Park zu feiern. Die Jugendlichen davon abzuhalten, wird sicher eine Herausforderung.

