Schwer, Gehör zu finden

In den letzten zwei Jahren war der Start ins neue Jahr verhalten – die Pandemie hatte das Land fest im Griff. 2023 sieht das zum Glück anders aus: Die „Ballstadt“ Wiener Neustadt erwacht wieder zum Leben. Den Anfang macht mit dem „Winternachtsball“ in der Arena Nova am kommenden Samstag der größte Trachtenball des Landes, ehe es mit Burgball & Co. bis in den Frühsommer hinein munter weitergeht.

Eine Winternacht ganz in Tracht

Dazu wirft die Landtagswahl Ende Jänner ihre Schatten voraus, für die Lokalpolitiker beginnt der entscheidende Wahlkampf. Wobei sich eines zeigt: Bei den Wählern Gehör zu finden ist derzeit schwierig, vor allem, wenn es um Energiekrise, Teuerung oder die Arbeitswelt geht, dazu kommt die allgemeine Politikverdrossenheit. In den letzten Jahren waren es wohl zu viele Krisen, auf die als Wahlkampf-Thema viele keine Lust haben. Da wird schon lieber das Tanzbein geschwungen.