Schwierige Zeiten

Gefühlt ist halb Wiener Neustadt derzeit in Quarantäne – in den letzten Tagen hat es auch mich (dreimal geimpft) erwischt. Leichtes Halsweh, leichter Schnupfen – da darf ich mich nicht beschweren. Mühsamer war es da schon, dass ich wegen der verstopften Nase und dem daraus resultierenden Schnarchen zum ersten Mal auf die Couch verbannt wurde – schöne Grüße an meinen Rücken, der jetzt noch beleidigt ist.

Schwieriger, fast unmöglich, ist hingegen der normale Tagesablauf. Die Idee mit dem Homeoffice ist zwar prinzipiell nicht schlecht, meiner zweijährigen Tochter aber ziemlich egal. Wenn ich in den vergangenen Tagen jedesmal einen Euro für „Papa nicht Arbeit!“ bekommen hätte, könnte ich jetzt mein Auto volltanken.

Ingesamt mühsame Tage, die sich aber schnell relativieren, wenn man sich die Bilder vom Ukraine-Krieg vor Augen führt.