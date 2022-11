Spannung im Wahlkampf

Kein Projekt hat wohl so eine lange Historie wie die Ostumfahrung. Seit Jahrzehnten beschäftigt sie Stadt und Region. Und obwohl die Umfahrungsgegner vor Gericht abblitzten, ist die umstrittene Ostumfahrung weiterhin in aller Munde. Spätenstens seit der „Traktor-Demo“ ist das Straßenbauprojekt nicht nur ein Thema für Niederösterreich. Zahlreiche Medien – vor allem TV-Sender – haben sich in den letzten Wochen ausführlich dem Thema gewidmet und das Projekt in ganz Österreich bekannt gemacht.

Dabei gewiss ist auch: Die Ostumfahrung wird ein Thema im Landtagswahlkampf sein. Vor allem auch, weil die SPÖ überraschend einen Meinungsschwenk vollzogen hat. Statt einem klaren Ja wie bisher, ist die SPÖ jetzt doch der Meinung, dass das Projekt evaluiert werden sollte – was bei der ÖVP sicher für Ärger gesorgt hat. Für Spannung in der Causa ist damit in den nächsten Wochen gesorgt.