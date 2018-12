Ein großer Kader, ein prominent-besetzter Betreuerstab – Wiener Neustadt ließ in der Vorsaison nichts unversucht, um das Bundesliga-Ticket zu lösen. Und wenn da die dubiose Lizenz-Vergabe an Hartberg nicht dazwischen gekommen wäre, wäre die Rechnung aufgegangen. So steht bei der Kapitalgesellschaft des SC Wiener Neustadt ein dickes Minus beim Eigenkapital in den Büchern – Wiener Neustadt ging „all in“, wie es im Poker heißt.

Für einen Verein wie Wiener Neustadt die einzige Möglichkeit, eine realistische Chance gegen Ried, Lustenau, Innsbruck und Co. zu haben. Jetzt liegt es an Präsidentin Katja Putzenlechner und ihrem Team wieder mit ihrer Kapitalgesellschaft in die schwarzen Zahlen zu kommen. Sonst wird die vergangene Saison immer einen bitteren Beigeschmack haben – denn dann würde nur das sportliche Scheitern und die wirtschaftliche Schieflage bleiben.

Angesichts der Tatsache, dass der SC Wiener Neustadt finanziell so an seine Grenzen ging, ist aber für einen neuen Angriff auf das österreichische Fußball-Oberhaus Geduld geboten. Einen erneuten Titelkampf und die damit verbundenden Nebengeräusche, übersteigt, gepaart mit der aktuellen Tabellensituation, vor allem die wirtschaftlichen Möglichkeiten des SC Wiener Neustadt.