Platz drei hinter den Aufsteigern Innsbruck und Hartberg, in der Relegation gegen St. Pölten nur knapp gescheitert – Wiener Neustadt hatte nach der letzten Saison im Sommer ein emotionales Finale zu verdauen.

In der aktuellen Spielzeit sollte mit der ausgerufenen „Jetzt erst recht“-Mentalität das geschafft werden, was dem SC im Vorjahr verwehrt blieb: der Aufstieg – oder zumindest ein Platz am Tisch beim Meister-Poker. Doch bereits Anfang Oktober könnte damit Schluss sein – neun Punkte Rückstand nach neun Runden ist eine Menge Holz, bei jeder weiteren Niederlage segelt der Titel immer tiefer in den Horizont.

Anspruch und Realität passten auch beim Saisonziel der Wiener Neustädter Amateure nicht abschließend zusammen: Nach zwei Runden und zwei Kantersiegen machte die Vereinsführung deutlich, dass die SC-Fohlen bald wieder in der Landesliga-Prärie galoppieren sollen. Doch mit nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Runden hat sich der Traum vom Wiederaufstieg zumindest für ein weiteres Jahr erübrigt.

Es ist sehr löblich, nach den Sternen zu greifen – allerdings darf man, wenn man sie verfehlt, nicht das Gefühl dafür verlieren, ob sie je in Reichweite gewesen waren.