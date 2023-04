Auf gesunden Beinen

Ungarische Investoren hin, Träume von der Bundesliga her – die Realität heißt für den SC Wiener Neustadt ab Sommer (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) 1. Landesliga. Und nach dem dritten Abstieg in den letzten acht Jahren geht es wieder einmal darum, sich eine Etage tiefer auf gesunde Beine zu stellen.

Was ganz dringend notwendig ist – denn in der 1. Landesliga sind genug Vereine am Werk, die eine gute Arbeit leisten, viel Qualität auf den Platz bringen und keinesfalls vor dem Namen und der Tradition des SC Wiener Neustadt einen Kniefall machen werden. Um dort zu bestehen brauchen die Wiener Neustädter einen völlig neuen Anstrich und eine neue Spielanlage – denn während in der Regionalliga die spielerische Komponente dominiert, ist in der 1. Landesliga Physis das wichtigste Attribut. Ein Umstand, der beherzigt werden muss – sonst wird‘s auch dort „unten“ nichts…