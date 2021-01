Wiener Neustadt hat seinen Neuzugang – mit Dominik Kirschner kommt ein Spieler zum WNSC, der genau ins Anforderungsprofil passt. Erfahrung, Qualität, Regionalität. Da haben Sportdirektor Heinz Griesmayer und Co. gute Arbeit geleistet. Die Mittel in Wiener Neustadt sind knapp – logisch, dass in Zeiten wie diesen der Regionalligist nicht das Füllhorn ausschütten und eine ganze Gruppe an Neuzugängen präsentieren kann…

…was aber auch nicht dringend notwendig gewesen wäre, dass Wiener Neustadts Mannschaft nach dem Totalumbruch Zeit braucht, war abzusehen. Und in der Truppe steckt allemal die Qualität für den Klassenerhalt. Mit Kirschner ist jetzt eine wichtige Säule gefunden, die dabei mithelfen wird, die matte Offensive und ihre dürftige Ausbeute anzukurbeln.

Auch wenn es in einer Pandemie wichtigere Dinge gibt, als den Abstiegskampf in der dritthöchsten Fußball-Liga – für die Zukunft des Vereins ist ein Verbleib in der Regionalliga essenziell. Denn bei einem Gang in die 1. Landesliga würde der Verein wohl auf Jahre dort feststecken.