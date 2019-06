Keinen Tag zu früh reichte der SC Wiener Neustadt seinen Protest ein. Gemeinsam mit Experten will der Verein erklären, wie es zu den Punkten kam, die Lizenz und Zulassung kosteten. Allerdings sind die Erfolgsaussichten bescheiden: Zu deutlich war die Bundesliga in der ersten Instanz in ihrem Urteil. Zu schwer die Verfehlungen, die die Bundesliga vorfand…

Für Wiener Neustadt ist dieser Anlauf der nächste Versuch, endlich in zweiter Instanz in irgendeiner Sache recht zu bekommen. Als sie unerlaubterweise Alberto Prada in der 2. Landesliga auflaufen ließen, setzte es in der zweiten Instanz genau so eine Schmach, wie beim juristischen Relegations-Debakel in der Atanga-Frage.

Unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit ist der SC Wiener Neustadt bei der Kader-Planung schon viel zu spät dran: Egal ob Regionalliga oder 2. Liga, Anfang Juni sollte, ja fast schon muss, der Kader stehen. Das darf nicht vergessen werden. Und das Argument, dass auch im Vorjahr erst im Juli der Kader Konturen annahm, kann nicht gelten – denn weder sportlich und schon gar nicht wirtschaftlich hat der SC Wiener Neustadt in der abgelaufenen Saison die Träume des Vorstandes Realität werden lassen.