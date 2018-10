Ein wenig wurde Andreas Zöger von der Konkurrenz belächelt, als er mit seinen Felixdorfern zum Saisonstart „vorne mitspielen“ als Ziel nannte. Doch der Trainer sollte recht behalten – denn der Aufsteiger befindet sich in der 1. Klasse Süd auf einem Höhenflug.

Die Gründe dafür sind vielschichtig: Felixdorf hatte in der Meistersaison in der 2. Klasse Steinfeld die Liga dominiert, Rekorde gebrochen – und dann trotzdem im Sommer noch einmal richtig gut am Transfermarkt agiert. Zum bestehenden Personal ein Kaliber wie Mathias Pühringer ins Boot zu holen, ist ein absoluter Glücksfall. G

anz wichtig war auch die Reaktion auf den verpatzten Saisonstart in der 1. Klasse Süd: Während andere Vereine in vergleichbaren Situationen Panik geschoben haben bzw. schieben würden, analysierten die Felixdorfer die Lage, blieben ruhig – und lieferten die perfekte Antwort auf erste pessimistische Ansätze im Umfeld mit Leistungen und Siegen am Platz.

Die kommenden beiden Aufgaben gegen Wiesmath und Hirschwang werden entscheiden, ob Felixdorfer in seiner Debüt-Saison weiter die Liga aufmischen wird. Die Qualität dazu hätten Tometschek, Bichler und Co. allemal.