Bittet, so wird euch gegeben

Die dritte Saison in Folge hängt der SC Wiener Neustadt im Abstiegskampf fest. Die vergangenen beiden Male rettete einmal Corona und einmal die Liga-Aufstockung bzw. die Admira Juniors/Traiskrichen den Wiener Neustädter SC vor dem sicheren Gang in die Regionalliga.

Mit der Leistung am vergangenen Freitag und der aktuellen Tabellensituation bittet der SC Wiener Neustadt sehr laut darum, endlich den Gang in die 1. Landesliga antreten zu dürfen. Und wenn nicht wieder irgendetwas passiert, was die Absteigerzahl minimiert, ist es heuer so weit.

Abseits des Platzes brodelt es in der Gerüchteküche heiß, was es denn mit den ungarischen Investoren auf sich hat. Auch hier hat der SC lange gebeten – nämlich um weitere großflächige finanzielle Unterstützung aus der Wirtschaft. Was gegeben wird, ist aber wie bei allen Mäzenen mit großen Plänen mit Vorsicht zu genießen.