Über das „Was wäre wenn“ gibt‘s keine zwei Meinungen: Bei einer Niederlage hätte sich Eggendorf schon Anfang April den Kopf darüber zerbrechen können, wie man in der kommenden Saison den Titelkampf in der 2. Landesliga Ost bestreiten wollen würde.

Doch diese Pläne kann Präsident Thomas Pollak in der Schreibtischlade behalten – denn mit dem Sieg gegen Mannersdorf feiert Eggendorf ein Comeback im Titelkampf. Nur noch vier Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Thomas Markytan vom Tabellenführer, in zehn verbliebenen Runden ein sehr dünner Polster, für den Gejagten auf Platz eins…

Nicht nur, dass Eggendorf mit diesem Erfolg den Rückstand verkleinern konnte – dieser Sieg ist auch eine Chance für den Wendepunkt in dieser Saison. Zum zweiten Mal bezwingen die Eggendorfer nämlich jetzt schon die großen Titelfavoriten. Das muss den Antrieb geben, auch dann die Hausaufgaben zu erfüllen, wenn Cem Atan und Co. selbst als Favoriten das Feld betreten. Die Qualität ist auf alle Fälle da – jetzt ist es an der Zeit, in den nächsten Wochen die „PS“ des Eggendorfer Kaders auch auf die Landesligastraße zu bekommen und mit Konstanz Mannersdorf unter Druck zu setzen.