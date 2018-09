Die abgelaufene Futsal-Saison – man hätte einen ganzen Highlight-Film mit unschönen Szenen zusammengebracht. Denn während so lange der Ball rollt, die Herren am Parkett Werbung für ihre Zunft machen, sind die unsauberen Nebengeräusche ein Bärendienst für diese – in Österreich noch junge – Sportart. Spucken, Schimpfen, Handgemenge, alles verzichtbar.

Jetzt wird zum ersten Mal ein Nationalteam einberufen. Quer durch das Futsal-Land kommen die Protagonisten zusammen, um gemeinsam die rot-weiß-rote Fahne hochzuhalten. Und dabei könnte genau dieses Nationalteam die Fans davor retten, wieder in einer unsympathischen Häufigkeit mit „Spuck-Gate“ und Co. konfrontiert zu werden.

Denn durch diese Verbindung beim Nationalteam wäre jetzt die Chance, die ganz große Feindseligkeit zwischen den Beteiligten ein für alle Mal zu Grabe zu tragen. Es schimpft sich eine Spur schwerer, wenn man weiß, dass man mit dem Gegenüber in zwei Wochen für Österreich einlaufen muss und gemeinsam an einem Strang zieht. Den Spielern, Vereinen und dem ganzen Sport kann das nur guttun – bei aller Liebe zu einer gewissen (fairen) Hitzigkeit während einem sportlichen Wettstreit.