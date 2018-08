Wiener Neustadt-Präsidentin Katja Putzenlechner und ihr Team steht es völlig frei, in „ihrem“ SC, Personalentscheidungen zu treffen, wie sie es für gut und richtig empfinden. Allerdings ist die Außendarstellung in den aktuellen Fällen alles andere als glücklich.

Das Ende der Zusammenarbeit mit der Firma Hebenstreit wirft viele Fragen auf, die unbeantwortet bleiben. Auf das Netzwerk dieses Partners zu verzichten, scheint kein cleverer Schachzug. Und außerdem hieß es vor nicht allzu langer Zeit, dass jeder, der dem Verein Geld bringen würde, mit offenen Armen willkommen geheißen würde.

Oder der Verzicht von zwei Ehrenamtlichen als Schiedsrichter-Betreuer – ja, diese Aufgabe steht auf der Prioritäten-Liste eines Vereins eher im unteren Mittelfeld. Allerdings darf auch hier die Frage gestellt werden, ob es überhaupt einen Verein in Österreich gibt, der auf Freiwillige verzichten kann. Und wenn ja, dann hätten sie sich eine schlüssige Erklärung verdient.

An Wiener Neustadts Leistung am Feld ändert sich nichts, wenn die Schiedsrichter eigens betreut werden oder wenn die Sponsoren über Hebenstreit kommen oder nicht – allerdings sind die Schmids, Hebenstreits und Co. Multiplikatoren, die dem Verein puncto Ansehen geholfen haben.