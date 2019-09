Zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen? Darauf hätte am 10. Juli in Wiener Neustadt wohl niemand gesetzt. Selbst durch die Vereinsbrille war angesichts des Scherbenhaufens aus der Vorsaison und dem Zwangsabstieg schlimmes zu befürchten. Zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen? Das klang auch zum Saisonstart wie ein frommer Wunsch an das Christkind – in der Hoffnung, dass es Weihnachten vielleicht ein paar Monate vorverlegt.

Zehn Punkte aus fünf Spielen – das ist aber jetzt, Anfang September, Realität. Und damit hat der SC Wiener Neustadt die erste sportliche Hürde bereits genommen. Denn mit dem Abstieg wird die Mannschaft von Trainer Thomas Flögel nichts zu tun haben, das ist nach diesem Auftakt amtlich. Denn es ist gut möglich, dass es Vereine geben wird, die nicht oder nur knapp über zehn Punkte in der gesamten Hinrunde hinauskommen werden.

Zehn Punkte aus fünf Partien laden aber auch ein bisschen zum Träumen ein – und zum Rechnen. Auch, wenn das viel zu früh kommt. Denn Wiener Neustadt wird den 2,0-Schnitt pro Partie nicht halten. Das muss den Fans auch bewusst sein. Aber selbst wenn es dann in der Endabrechnung weniger sein sollten – wichtig, dass Wiener Neustadt nach diesem Sommer sportlich die Ostliga hält.