Es wird ein seltsamer Tag, dieser Mittwoch, der 29. Mai. Das Ende einer Ära in Wiener Neustadt, das Ende des Stadions in der Giltschwertgasse. Aber auch: Das Ende des Wiener Neustädter Profi-Fußballs in dieser Form.

Ein Abstieg in die Regionalliga wäre eine neue Chance. Eine neue Chance den Verein mit einem neuen Vorstand, einer anderen Vereinsführung auf gesunde Beine zu stellen. Und: Endlich einen neuen, gut strukturierten Anlauf drauf nehmen, den SC Wiener Neustadt in der Region zu verankern. Das hat nämlich in den letzten zehn Jahren kein Präsident, kein Sportdirektor, kein Trainer geschafft – egal ob sie Stöger, Schöttel, Pfeifenberger, Kreissl, Schicker, Putzenlechner, Stronach, Svetits hießen…

Und für die Basis wäre ein gesunder Verein in der Regionalliga auch reizvoller, als ein Klub, bei dem Leute offiziell als Mitarbeiter genannt werden, die gar nicht da sind, Trainer über ausstehende Gehälter sprechen und lieber der Blick am Transfermarkt überall anders hingeht nur nicht vor die eigene Haustür.

Wiener Neustadt wäre gut beraten, auf den Protest zu verzichten und sich mit aller Kraft auf den Neuanfang zu konzentrieren. Ende Mai, Anfang Juni kann am Spielersektor jede Stunde entscheidend sein.