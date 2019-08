Sie hätte eigentlich nur eine Zwischenstation sein sollen, geworden ist es aber eine sportliche Heimat – die 2. Landesliga Ost. Als der SC Sollenau noch ein Flaggschiff im Süden war, hatte der kleine Bruder aus Eggendorf immer davon geträumt, einmal in der selben Liga zu spielen wie der Platzhirsch aus der Nachbarschaft. Sollenau hat mittlerweile einen Neustart hinter sich und ist wieder am aufsteigenden Ast, allerdings aktuell noch immer zwei Ligen unter Eggendorf…

Dort soll im siebenten Jahr endlich der große Wurf gelingen – und die Sterne dazu stehen günstig. Denn der ganz große Favorit mit einer bodenlosen Schatztruhe ist heuer nicht dabei. Eggendorf hat eine gute Mischung zusammen, aus Routine und Jugend, mit dem amtierenden Torschützenkönig Manuel Schwarz einen absoluten Top-Stürmer in der Liga gehalten. Und der weiß auch in dieser Saison, wo das gegnerische Tor steht. Eggendorf hat die Chance, die Zelte in der 2. Landesliga endgültig abzubrechen – auch ohne Karotte vor der Nase. Wie in der Vergangenheit das Derby gegen Sollenau, muss allein der sportliche Anreiz des Aufstiegs groß genug sein.