Da darf man schon klatschen. Elf Punkte aus sechs Partien können sich sehen lassen – Wiener Neustadts Saisonstart ist gelungen. Gut so, dass der SC oben anklopft! Denn nach dem verpassten Aufstieg im Vorjahr wäre ein Mittelfeldplatz als Ziel erstens unglaubwürdig und zweitens unattraktiv für alle Beteiligten. Logisch, dass die Marschrichtung „Aufstieg“ wie ein dicker Nebel über der Giltschwertgasse hängt.

An dieser Stelle wurde nach dem Sieg gegen Vorwärts Steyr erwähnt, dass Wiener Neustadt durch den Profi-Betrieb gegenüber den Amateuren im klaren Vorteil ist. Weiters ist auch die Spielweise von Trainer Gerhard Fellner optimal für die neu aufgestellte 2. Liga. Denn mit den „Junior“-Teams aus Linz, Wien, Innsbruck und Salzburg hat Wiener Neustadt Gegner am Feld, die durch ihre Philosophie ein gefundenes Fressen für die kompakte und kompromisslose SC-Truppe sind. In diesen Partien darf‘s für Wiener Neustadt keinen Ausrutscher geben.

Die „echten“ Prüfsteine kommen noch – Wattens, Ried, Kapfenberg. Alles alte Bekannte aus der Vorsaison. Alle mit ähnlichen Vorzeichen wie Wiener Neustadt. Da muss der SC punkten. Und auch, wenn Blau-Weiß Linz in Runde eins zu früh kam und ein Punkt in Lustenau brauchbar ist – für ganz oben braucht es die „Big Points“.