25 Jahre ist es her, dass mit Thomas Muster ein Österreicher in Kitzbühel den Turniersieg holte. Die historische „Verantwortung“ ist aber nicht die schwerste Last, die auf Dominic Thiems Schulter liegt. Der Lichtenwörther Sandplatz-Prinz hat in seiner Heimat vor dem Saison-Finish noch einmal die Chance, zu punkten. Und ein Blick auf den Turnierkalender verrät, warum Thiem in Kitzbühel quasi zum Siegen verdammt ist: Bis zum Jahreswechsel warten auf Thiem und die gesamte Konkurrenz auf der ATP-Tour ausschließlich Hart-Platz Bewerbe.

Und während Thiem nach Nadal auf Sand die Nummer zwei der Welt ist, fehlen dem Lichtenwörther auf dem ungeliebten Hartplatz noch die ganz großen Erfolge. Nur ein Turniersieg und eine weitere Final-Teilnahme stehen neun Turnier-Siegen und sechs zweiten Plätzen auf Sand gegenüber. Das letzte Jahresdrittel scheint Thiem nicht zu liegen: Noch nie hat er auf der ATP-Tour später als am 3. August ein Turnier gewonnen…

Thiem ist schon jetzt einer der besten österreichischen Tennis-Spieler aller Zeiten und Lichtenwörths größter Sohn. Für einen Platz am Tennis-Olymp neben Nadal, Federer und Co. müssen aber Erfolge und Turnier-Siege auf den Hartplätzen auf der Visitenkarte stehen.