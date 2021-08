Vor der Draßburg-Partie waren die Wiener Neustädter Verantwortlichen um Ruhe bemüht. Trainer Oliver Oberhammer, Sportdirektor Heinz Griesmayer und Vorstand Rainer Spenger ließen alle im Dreiklang wissen, dass sich der WNSC keine Krise einreden lassen würde, der sportliche Erfolg sich bald einstellen würde.

Gegen Draßburg hieß es dann aber trotzdem „schwimmen oder untergehen“ – eine Niederlage hätte den Haussegen in Schieflage gebracht. Und genau deswegen war der Auswärtssieg im Burgenland wie Baldriantropfen auf der blau-weißen Seele. Der erste Sieg in diesem Kalenderjahr, der erste unter Neo-Coach Oberhammer.

So wichtig es ist, gegen die unmittelbare Konkurrenz in der hinteren Tabellenhälfte voll anzuschreiben, so wichtig wären auch punktuelle Überraschungen. Und gegen Traiskirchen hat der SC Wiener Neustadt nach der Blamage im vergangenen Herbst ohnehin noch eine Rechnung offen. Der ideale Zeitpunkt also für das nächste Erfolgserlebnis.