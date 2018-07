Knapp 2.000 Leute waren am vergangenen Wochenende zum Wiener Neustädter Ducksfield „gewatschelt“ und sahen das Beste, was Österreichs Baseball-Szene zu bieten hat. Ein Nationalteam lockt auch Event-Fans hinter dem – hoffentlich zu dieser Jahreszeit ausgeschaltetenen – Ofen hervor. Die Stimmung war schon auf Königsklasse-Niveau, dank erfolgreich überstandener Qualifikation sind es auch unsere Baseballer.

Wiener Neustadt als Bühne für Österreichs Elite – dieses Event hat Lust auf mehr gemacht. Denn wieder einmal haben die Organisatoren von den Neustädter „Divin‘ Ducks“ gezeigt, dass sie den Herausforderungen so einer Veranstaltung gewachsen sind.

Die Zuschauerzahlen und dieser Zuspruch für eine so junge Sportart in Österreich, die in der Öffentlichkeit – leider – kaum Beachtung findet, entspricht über Wochen einem ausverkauften Wiener Neustädter Stadion in der Volkssportart Fußball.

An jedem Beliebtheits-Punkt, den Baseball in Wiener Neustadt und Österreich sammeln kann, müssen die Protagonisten hart arbeiten. Mit einem positiven Anker wie diesem Auftritt der Nationalmannschaft am Neustädter Ducksfield, ist ihnen ein großer Schritt gelungen.