Das Gefühl beim Abstieg 2015 war eigentlich deutlich: Bundesliga, wir sehen uns nicht wieder! Und die ersten beiden Jahre in der Ersten Liga bestätigten dieses Gefühl. Unter Günter Kreissl war der SC in der Selbstfindungsphase, unter Rene Wagner schien die 1. Landesliga mittelfristig realistischer als die Bundesliga. Und jetzt das – neuer Vorstand, neuer Sportdirektor, neuer Trainer. Wiener Neustadt auf dem fantastischen dritten Platz. Eine Bronze-Medaille, die in der Wahrnehmung vieler Fans wie Gold glänzt.

Es war ein Jahr, in dem viel gepasst hat. Am Transfermarkt hatte Neustadt einige Goldgriffe – allen voran Hamdi Salihi, dem am Hauptplatz eigentlich eine Statue errichtet werden sollte. Der Traumstart im vergangenen Herbst sollte am Ende Neustadt bis ins Saisonfinish im Spitzenfeld halten, die Konstanz sorgte dafür, dass der SC bis zum Schluss ein Wort um den Aufstieg mitreden durfte. Und die Fähigkeit, unter Druck zu punkten, war das „Meisterstück“.

Wer nach 36 Spielen dort steht, steht nicht zufällig dort. Wiener Neustadt hat sich diesen Platz am Podest hart erarbeitet und mehr als verdient. Einziger Wermutstropfen: Auch, wenn sich zum Liefering-Match einige Fans aufgemacht haben – richtig mobilisieren konnte auch der sportliche Erfolge die Massen nicht.