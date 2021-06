Es ist der größte Erfolg, den Österreich je bei einer Europameisterschaft geschafft hat. Erstmals hat die ÖFB-Auswahl die Gruppenphase überstanden. Das ist aus Bezirkssicht besonders erfreulich: Immerhin hatte mit Torhüter Daniel Bachmann ein Winzendorfer nicht nur sprichwörtlich seine Finger im Spiel.

Für die meisten österreichischen Fans war der 26-Jährige im Vorfeld ein Unbekannter. Spiele auf Klubebene haben von ihm nur die wenigsten gesehen, ist er doch schon seit einem Jahrzehnt auf der Insel als Fußballer unterwegs, schwamm damit ein wenig unter dem Radar. Spätestens jetzt ist der Name Daniel Bachmann jedem ein Begriff.

Die Kritik nach dem Gegentor gegen Nordmazedonien hat Bachmann schnell abgelegt und sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen – und mit dem Aufstieg einen Platz in der österreichischen Sporthistorie fixiert. Bleibt zu hoffen, dass das kein Rekord für die Ewigkeit bleiben wird. Schon am Samstag hat Österreich die Chance, sich selbst zu übertrumpfen und erstmals in ein EM-Viertelfinale einzuziehen – mit Bachmann-Heimvorteil im Wembley.