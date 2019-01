Den Hallenturnieren laufen die Zuschauer weg – und das seit Jahren. Die Zeiten, in denen Didi Kühbauer, Andi Ogris und Co. die Stadthalle füllten sind vorbei. Und während die großen Events schon länger eingemottet wurden, halten im Amateurfußball noch immer ein paar „letzte Mohikaner“ die Stellung. Wie zum Beispiel das Krumbacher Dreikönigsturnier – in seiner 27. Auflage. Die Veranstaltung hat durch Absagen von Publikumsmagneten wie Kirchschlag oder der Scheiblingkirchner Landesliga-Garnitur ein wenig von seinem alten Glanz verloren…

…aber dennoch kann das Turnier 2019 als Erfolg verbucht werden. Und zwar als Wegweiser für die kommenden Jahre. Die Entscheidung, die Filz- und Lederkugeln gegen den Futsal-Ball einzutauschen hat sich als goldrichtig erwiesen. Dadurch wird das Spiel langsamer, aber bringt mehrere Vorteile mit sich: Für die Zuschauer bieten sich attraktive Spiele mit einer hohen Netto-Spielzeit, weit weg von der klassischen „Banden-Fetzerei“. Und für die Spieler ist aufgrund des geringeren Tempos die Verletzungsgefahr niedriger. Mit dieser wichtigen Umstellung haben die Krumbacher Veranstalter einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass das Turnier vielleicht etwas von seinem alten Glanz zurückbekommt.