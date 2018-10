Es hat immer etwas romantisches, wenn ein verdienter Profi-Fußballer nach einer langen Karriere noch einmal in der Heimat vorbeischaut. Auch wenn es in diesem Fall „nur“ der eigene Bezirk ist: Das Engagement des Kirchschlagers Manuel Seidl beim SC Wiener Neustadt kann getrost als „Heimkehr“ bezeichnet werden. Ein Transfer für‘s Herz – denn endlich trägt ein Lokalmatador das blau-weiße Trikot. Profis mit regionalen Wurzeln sucht man in der Neustädter Vergangenheit mit der Lupe, da ist ein Seidl ein emotionaler Lichtblick.

Allerdings ist diese Romantik gepaart mit einem Image-Plus nur ein willkommener Nebeneffekt für Wiener Neustadt: Denn mit Manuel Seidl kommt richtig Qualität in die Giltschwertgasse. In Hochform gab‘s wohl kaum drei bessere Standardschützen als den aktuell 29-Jährigen. Mit der Kopfballpower von Hamdi Salihi, Roman Kienast, Stefan Hager, Oliver Podhorin und Alberto Prada kann es richtig „scheppern“, wie Trainer Gerhard Fellner in seinem Salzburger Dialekt sagen würde. Seidl zu Wiener Neustadt – ein Transfer mit Herz und Hirn.

Und auch aus der Spielersicht bleibt Seidl von Verletzungen verschont, stecken in ihm noch drei, vier, fünf gute Jahre im Profi-Fußball. Das muss er dem Markt nur zeigen.