Eine Idee für Romantiker

Der Wellengang war beachtlich, den diese Meldung im lokalen Kicker-Teich auslöste – Futsal-Bundesligist Fortuna Wiener Neustadt in Verhandlung mit dem Fußball-Traditionsverein SC Wiener Neustadt. Über Synergien und Kooperationen, über gemeinsame Wege und neue Ziele.

Wirklich naheliegend war die Idee nicht – denn Marco Meitz und Co. sind im Herbst ihrer aktiven Karriere, der Schritt in die Kickerpension und in die reine Funktionärsschiene drängt sich da noch nicht zwangsläufig auf. Allerdings hat diese Idee durchaus etwas Romantisches – denn die Fortuna hat in der Halle bewiesen, dass sie die Wiener Neustädter Massen mobilisieren kann.

Jetzt gilt es allerdings abzuklären, wie und ob diese Zusammenarbeit passieren kann – vor allem angesichts der wirtschaftlichen Themen, die den Verein begleiten. Ein Schnellschuss kann aus der Romantik schnell ein Drama machen…