Die Spielgemeinschaft Oberpetersdorf/Schwarzenbach stand seit der Zusammenarbeit auf relativ wackeligen Beinen. Doch nicht aufgrund der sportlichen Perspektive. Es gelang auf Anhieb der Meistertitel in der burgenländischen 1. Klasse, auch in der abgelaufenen Saison in der 2. Liga Mitte fehlte am Ende nicht viel auf den Titel. Die Sportplatzproblematik, die durch die Weigerung des Niederösterreichischen Fußballverbandes entstand, Spiele in Schwarzenbach zu gestatten, trübte das sportliche Dasein der Spielgemeinschaft und nicht zuletzt die Zusammenarbeit der beiden Vereine.

Es ehrt Präsident Toni Reisner, wenn er offen und ehrlich zugibt, dass die Kooperation der Vereine auf die Zerreißprobe gestellt wurde. Denn auf lange Sicht wäre weder Oberpetersdorf noch Schwarzenbach in dieser Ehe glücklich geworden. Mit der Eingliederung in den burgenländischen Fußballverband und der Erlaubnis, Spiele in Schwarzenbach austragen zu dürfen, gab es aber doch noch ein Happy End. Es glich aus Schwarzenbacher Sicht einem Kampf gegen Windmühlen. Doch diesen konnten Reisner und Co. gegen alle Erwartungen für sich entscheiden. Am Ende kehrte die Vernunft ein. Denn allen Grabenkämpfen zuwider war es schlussendlich eine Entscheidung für den Fußball.