Eines ist fix: Wiener Neustadt und Andreas Schicker bleiben für immer miteinander verbunden – denn Schicker wurde beim SC zum ersten Fußball-Profi, der mit einer Handprothese ein Pflichtspiel bestritt. Das bleibt. Im Fußball ist allerdings nur wenig Platz für Sentimentalität und Romantik. Schicker ist 32 Jahre alt – und hat in den eineinhalb Jahren als Sportdirektor unter Beweis gestellt, dass die österreichische 2. Liga nicht das Ende der Fahnenstange für ihn in diesem Geschäft ist bzw. sein wird. Das wusste auch Präsidentin Katja Putzenlechner, die Schicker als „besten Sportdirektor Österreichs“ zum Ritter schlug. Schicker würde bei Wiener Neustadt nicht in Pension gehen. Chance auf den Bundesliga-Aufstieg hin, neues Stadion her.

Eines ist aber auch klar: Der SC Wiener Neustadt sollte der Personalpolitik einiger 2. Liga-Vereinen, auf einen Sportdirektor zu verzichten, nicht folgen. Die Personalie ist eine sensible – denn von einem Sportdirektor hängt sehr viel ab. Und der Verein hat auch aus dem gescheiterten Rene Wagner-Experiment gelernt, als Wagner Trainer und Sportdirektor-Verantwortlichkeit in Personalunion umgehängt wurde. Die Lösung der Schicker-Nachfolgefrage wird den Verein für die kommenden Jahre prägen. Klar, dass da kein Schnellschuss passieren wird.