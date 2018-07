Ein Bergfloh aus der Buckligen Welt ist ausgezogen, um die Radwelt zu erobern. Hermann Pernsteiner wurde zum zweiten Mal bester Österreicher bei der Ö-Tour, stieg als Zweiter auf das Podium. Okay, das ist noch kein Tour de France-Sieg, aber für einen 27-Jährigen, der bis vor zwei Jahren Vincenzo Nibali noch im Fernsehen zusah und jetzt mit dem Weltstar in einem Rennstall fährt, doch durchaus beachtlich.

Warum es bisher nicht mit der Teilnahme an einer großen Landesrundfahrt klappte? Weil der kleine Kirchschlager noch eine Schwachstelle hat: sein taktisches Verständnis. Die Rennsituation blitzschnell richtig erkennen, ist für einen Radprofi eine der Hauptaufgaben. In diesem Bereich hat Pernsteiner den Sprung von der Regionalliga in die Champions League – wie er den Wechsel zu Bahrain Merida vor der Saison beschrieb – noch nicht endgültig vollzogen.

Bahrain Merida wäre dennoch gut beraten Pernsteiner für die Vuelta zu nominieren. Es gilt nämlich zu klären, wie er mit der Belastung einer dreiwöchigen Rundfahrt umgeht. Von den Anlagen her (1,68 Meter, 55 Kilogramm, etc.) bringt Pernsteiner alles mit, um eine wichtige Rolle auf schweren Bergetappen einzunehmen, wohl nicht als Kapitän aber als Edelhelfer oder auch Etappensieger.