Drei Jahre ist es, als beim SC Wiener Neustadt der Budget-Posten „Amateure“ auf ein absolutes Minimum zusammengekürzt wurde. Seit dem hieß die Realität: Abstiegskampf. Jürgen Riedl und Russell Bradbury rettete die „Amas“ zwei Jahre vor der Gebietsliga und mussten beide nach nur einer Saison gehen. Peter Hlinka und Christoph Stifter haben sich in der abgelaufenen Spielzeit nach Kräften gegen den Abstieg gestemmt – am Ende lag‘s an einem einzigen Spiel, dass es nicht gereicht hat…

Bei der Trainerfrage in der Gebietsliga wäre es jetzt nur logisch, wenn Christoph Stifter nach dem Abschied von Peter Hlinka eine faire Chance erhalten würde – und vom Verein das Vertrauen ausgesprochen bekommt. Am Trainerteam der Amateure lag’s nicht, dass der Wiener Neustadt in der kommenden Saison seine Talente in der 6. Liga ausbilden muss.

Und: Die völlig falsche Bewertung der Qualität des eigenen Amateur-Kaders darf sich nicht wiederholen. Zu den bestimmt talentierten Burschen müssen Qualitätsspieler geholt – oder, was in dieser Saison noch leichter gewesen wäre, jede Woche drei, vier, fünf Profis zu den Amateuren entsandt werden. Das muss von einem Profi, der nicht im Kader ist und sonst auf der Tribüne sitzen würde, verlangt werden können.