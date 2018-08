Da war‘s nur noch einer: Eggendorf ist der letzte Mohikaner der Bezirksvereine in der 2. Landesliga Ost. Ein Abstieg in Wiener Neustadt, ein Aufstieg in Ortmann – und schon wurden aus drei Klubs nur noch einer. Allerdings könnten die Jungs aus Eggendorf auch bald ihren Platz los sein.

Im positiven Sinne: Denn mit der Mannschaft von Thomas Markytan muss dieses Jahr im vorderen Drittel gerechnet werden. Zum ersten Mal seit dem großen Umbruch sind die Titelchancen so intakt wie selten zuvor. Gegen Gloggnitz zeigte die Mannschaft, dass sie richtig viel Qualität hat. Denn einen Aufsteiger in seinem ersten Landesliga-Spiel nach 20 Jahren so zu dominieren, ist ein lautes Ausrufezeichen.

Eggendorf hat am Transfermarkt seine Mannschaft wieder umgebaut und dieses Mal hungriger und jünger gestaltet als noch im Jahr davor. Auch Routinier Bernd Besenlehner will‘s nach seiner Pause wieder wissen, ist in Top-Form sicher noch immer einer der besten „Sechser“ in der 2. Landesliga.

In einem ausgeglichenen 2. Landesliga-Feld kann natürlich viel passieren – auch die beiden Meister der Vorsaison Scheiblingkirchen und Ortmann gingen nicht als Favorit Nummer eins in die Saison. Ein Vorteil, den Eggendorf in den vergangenen Tagen der Star-Ensembles nicht hatte.