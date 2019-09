Also, eines ist spätestens seit Samstagnachmittag amtlich: Der Titelkampf wird beim SC Wiener Neustadt nur dann ein Thema sein, wenn Ebreichsdorf und Co. als Gegner anstehen. Denn die Tabellenspitze sieht die Mannschaft von Trainer Thomas Flögel nach dem Negativlauf nur mit dem Fernrohr.

Doch noch ist es zu früh, den Teufel an die Wand zu malen: Denn Wiener Neustadts zusammengewürfelte Truppe braucht Zeit – deswegen werden sich auch die richtigen Ergebnisse wieder einstellten. Und der SC hat auch ein Ass im Ärmel – in Form von tonnenweise Stahl und Beton. Denn das neue Stadion kann mithelfen, dass Wiener Neustadt wieder aus der Negativspirale kommt. Wie? Mit vollen Rängen! Dazu braucht es die Unterstützung des Wiener Neustädter Publikums. Und zum ersten Mal in der jüngeren Vereinsgeschichte auch wieder ein Plus auf der Zuschauer-Statistik. Vielleicht bringt ein aufgeheiztes Heim-Publikum auch die Leidenschaft und den Siegeswillen zurück, der dem SC im letzten Spiel gefehlt hat.

Die Vorzeichen auf Zuspruch sind groß: Denn durch die neue Heimat wurde den Stadion-Muffeln ein großes Argument weggenommen: Die Ausrede, dass die Neustädter Spielstätte eine baufällige Ruine ist, kann dem Stadion in der Civitas Nova nicht gemacht werden.