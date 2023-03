Leidige Tradition

Aufmerksame NÖN-Leser können schon erahnen, welche Statistik jetzt kommt: Seit Heimo Pfeifenberger im Jahr 2014 hat kein Wiener Neustadt-Trainer zwei Sommervorbereitungen als Chefcoach bestritten. Auch Sargon Duran sei dieses „Kunststück“ nicht vergönnt.

Der junge Trainer tut freilich gut daran, sich selbst und sein Werken & Wirken an seiner ersten Rolle in der Hauptverantwortung zu hinterfragen. Allerdings gilt es für die Verantwortlichen in der Vereinsführung auch festzustellen, woran es liegt, dass in der bereits zehnten (!) Saison in Folge kein Trainer länger als ein Jahr bleibt.

So kann Erfolg nicht gelingen, das steht fest. Jedes Jahr im Sommer bei null zu beginnen ist ein Bauchfleck mit Ansage – für jeden Trainer. Wie es die SC-Historie ja auch vor Augen führt. In der Trainersuche muss auch der Rahmen abgesteckt werden, in dem der Nachfolger langfristig erfolgreich sein kann.