Ein Schwergewicht des Bezirks-Fußballs ist zurück im Ring – Ortmann spielt nach neun Jahren Pause und einem zwischenzeitlichen Ausflug in die Gebietsliga wieder in der 1. Landesliga. Dort, wo der Verein knapp ein Jahrzehnt zwischenzeitlich sogar die Nummer eins der Region war. Und Daniel Kohn hat Ortmann dort hingeführt – ausgerechnet Kohn, der als Tormann genau dort von den Fans im Piestingtal nie so richtig ins Herz geschlossen wurde, hat nach zwei Meistertiteln in Folge für immer einen Ehrenplatz in der Vereinschronik.

Jetzt gilt‘s für Ortmann an die Erfolge der Vergangenheit anzuschließen und ebenfalls über die Dauer der vorigen Kicker-Generation zu einem festen Bestandteil der 1. Landesliga zu werden. Das Zeug dazu haben Panzenböck, Meitz, Holzer und Co. auf alle Fälle. Einzig der dünne Kader könnte bei 30 (!) Liga-Spielen und dem Meister-Cup zum Problem werden.

Weiters wird die Ortmanner Mannschaft ihre Spielweise und ihre Mentalität anpassen müssen: Denn anders als eine Etage tiefer wird Ortmanns ausgezeichnete Physis und Laufstärke nicht mehr ein großes Plus sein, sondern gegen Scheiblingkirchen und Co. eine Grundvoraussetzung, die in der Liga einfach Standard ist. Der Klassenerhalt dürfte aber für Daniel Kohn und Co. kein Problem werden.