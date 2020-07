Es wird wieder ein paar Runden brauchen, bis die Zuschauer (so weit und so viele kommen dürfen) sich an die neuen Namen beim SC Wiener Neustadt gewöhnt haben. Denn wieder brachte der Sommer einen kompletten Umbruch mit sich. Und auch wenn mit dem engeren finanziellen Korsett auch ein gewisser Qualitätsverlust unvermeidbar war – zum Start der Vorsaison waren die Bauchschmerzen doch größer als sie jetzt sind. Denn Wiener Neustadt hat auch mit seinem neuen, schmalen Budget seine Hausaufgaben gemacht und eine akzeptable Regionalliga-Truppe aus dem Boden gestampft. Es wird nicht leicht, der Klassenerhalt oder sogar ein Platz im gesicherten Mittelfeld sind durchaus machbar.

Viel steht und fällt natürlich mit der Treffsicherheit von Osman Bozkurt – das war aber auch in der Vergangenheit so, Wiener Neustadt hat die Tendenz, die Offensivlast von einer Person zu schultern. Siehe Hamdi Salihi, siehe Matus Paukner. Als Lokal-Patriot darf man sich natürlich immer mehr „Einheimische“ wünschen – der Versuch, dem Wiener Neustädter SC eine regionalere Note zu geben, war und ist definitiv da. Der Weg bis zu einem wirklich „hausgemachten“ Kader ist aber noch ein weiter…