Nach Profi-Tormann Richard Strebinger aus Waldegg und Präsidiums-Mitglied Gerry Willfurth aus Bad Fischau kommt mit Enes Tepecik ein dritter Kicker aus dem Bezirk zum SK Rapid. Und die Hütteldorfer wissen, dass ihnen ein absoluter Top-Transfer gelungen ist: Der 15-jährige Tepecik gehört zu den heißesten Aktien des heimischen Fußballs.

Der Wechsel aus der St. Pöltner Akademie in die Bundeshauptstadt ist für Tepecik bestimmt nicht das Ende des Liedes. Bleibt er von Verletzungen verschont, ist der Weg des Youngsters vorgezeichnet – wenn Talent und Ehrgeiz aufeinandertreffen, dann kann dabei etwas Großes herauskommen.

Und auch, wenn der Schritt zu Rapid auf den ersten Blick überraschend kam – sollen doch internationale Vereine angeklopft haben: Für einen jungen Burschen, der so heimatverbunden ist, ist es wichtig, dass er in seinem familiären Umfeld bleibt. Knapp 45 Autominuten von der eigenen Haustür braucht Tepecik keine Zeit zu verschwenden, sich in einer neuen (italienischen oder deutschen) Welt zurecht zu finden. Ein Schritt ins Ausland hätte sicher auch seine Vorteile gebracht – geht‘s mit Enes so weiter, dann kommt dieser Schritt aber ohnehin noch früh genug.