Erstmals seit 2017 kommt der heimische Futsal-Meister nicht aus der Allzeit Getreuen. Nachdem die Murexin Allstars nach drei Titeln in Serie aufgrund der Pandemie nicht an der Meisterschaft teilnahmen, galt die Fortuna als der große Gejagte. Am Ende hätte der Premierentitel aber einen bitteren Beigeschmack gehabt, weil sich der Titelkampf am grünen Tisch entschied – Diamant Linz einen nicht einsatzberechtigten Spieler im Spitzenspiel am Blankett gehabt haben soll. Die Entscheidung fiel zugunsten der Linzer, die sportlich das beste Team waren.

Der wahre Verlierer in der Causa ist nicht die Fortuna, sondern der Sport. Es wirkt amateurhaft, wenn sich offensichtlich die Geister darüber scheiden, welche Spieler nun einsatzberechtigt sind oder nicht. Nicht gerade vorteilhaft, vor allem weil immer wieder (teils zurecht) unterstrichen wird, dass sich in Sachen Professionalisierung des Futsals in Österreich viel getan hat. Ein wichtiger Schritt wäre es nun, den Vereinen ein klareres Regelwerk an die Hand zu geben, welche Spieler nun spielen dürfen und welche nicht.