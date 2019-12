Mit Coskun Kayhan hat sich der ASK Eggendorf am zweiten Adventwochenende ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Und der torgefährliche Offensiv-Allrounder stand bei vielen Vereinen auf dem Wunschzettel ans Christkind, Eggendorf hat ihn sich erfüllt.

Und damit ist Präsident Thomas Pollak und Sportchef Cem Atan ein absoluter Top-Transfer gelungen: Die Qualität des langjährigen Regionalliga-Kickers ist unbestritten. Und mit 66 Toren hat er auch schon in der Ostliga bewiesen, dass er weiß, wo der gegnerische Kasten steht. Die gegnerischen Defensiven werden sich vielleicht noch einen weiteren Wintermantel zulegen, denn sie werden sich im Frühjahr warm anziehen müssen. Kayhan verstärkt eine Eggendorfer Offensive, die bereits mit Atan, dem amtierenden Torschützenkönig Manuel Schwarz und Kreativspieler Nizar Ben Nasra richtig gut aufgestellt ist. Allerdings war es alternativlos, nach dem verkorksten Herbst so viel Qualität von außen nach Eggendorf zu holen.

Eines steht auf alle Fälle jetzt schon fest: So niedrig wie in den vergangen Jahren wird die Hürde des Klassenerhalts nicht sein – in jüngerer Vergangenheit haben immer 20 Punkte für den Liga-Verbleib gereicht. Denn im Tabellenkeller wird groß investiert…