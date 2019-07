Wiener Neustadt in der Regionalliga Ost gegen Team Wiener Linien – was vor drei Monaten noch völlig absurd klang, passiert am kommenden Samstag. Dem SC pfeift in der dritthöchsten Leistungsstufe ein kalter Wind entgegen. Denn dort schwenkt kein Verein freiwillig vorher die Fahne, „Freispiele“ wird es keine geben. Die Ostliga-See ist rau…

Wiener Neustadt mit dem neuen Vorstand und Sportdirektor Jürgen Burgemeister und Trainer Thomas Flögel hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Mannschaft hat vor allem in der Spitze die nötige Qualität, die Breite lässt noch ein paar Fragen offen – in beide Richtungen kann, soll, muss im Winter noch einmal gearbeitet werden. Ganz unabhängig von der Tabellensituation, auch im Hinblick auf die Zukunft.

Ein guter Start gegen das Team Wiener Linien kann für Ruhe im Umfeld sorgen. Das wäre für die weitere Arbeit am und abseits des Platzes wichtig, wenn der SC nicht schon von Runde eins gegen das sportliche Ertrinken strampeln müsste. Als schwierig gestaltet sich die Stadion-Frage – dadurch, dass jetzt noch in der Giltschwertgasse gespielt wird, bleiben sicher einige Fans zuhause, die sich das neue Stadion gleich zum Start angeschaut hätten…