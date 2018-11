Bereits vor dem letzten Spiel gegen Schlusslicht Leobersdorf war klar: Wiesmath ist Herbstmeister – weil die Verfolger aus Hirschwang und Weissenbach patzten. Dass die Truppe von Trainer Franz „Peggy“ Fleck dort steht, wo sie steht, ist vielleicht überraschend, aber mit Sicherheit nicht unverdient. Die Wiesmather haben sich seit dem Aufstieg 2010 (!) in der Liga gefestigt, Mannschaft und Verein sind mit der Herausforderung gewachsen.

Die Transferpolitik auf „Eigene“ zu setzen und ihnen zwei Legionäre mit Qualität zur Seite zu stellen hat sich als richtig erwiesen und ist auch langfristig sicher nachhaltiger als mit einem Star-Ensemble Erfolg erzwingen zu wollen. Wiesmaths Weg hat in einer kleineren Ausgabe sicher Ähnlichkeiten mit der Scheiblingkirchner Philosophie – und auch, wenn Wiesmath vermutlich nicht bis in die 1. Landesliga aufsteigen wird, ist für Fleck und Co. die Reise in der 1. Klasse nicht zu Ende. Wer 30 Punkte im Halbjahr holen kann, hat auch die Qualität Mitte Juni ganz oben zu stehen.

Was für Wiesmath spricht: Die Heimstärke – denn die Festung hoch oben über den Hügeln in der Buckligen Welt kann im Titelkampf noch zu einem absoluten Trumpf werden – denn auswärts in Wiesmath ist für jeden Gegner eine Herausforderung.