Als vor wenigen Jahren der SC Sollenau die weiße Fahne in der Regionalliga schwenkte, war nicht abzusehen, dass der Verein mit dem Chaos im Vorstand wieder auf seinen Füßen landet. Der Meistertitel in der 2. Klasse im vergangenen Sommer als erster Schritt zurück – und jetzt das: Die Mannschaft von Jürgen Riedl klopft nach einem guten Herbst in der 1. Klasse an den Spitzenplätzen an. Nur vier Punkte fehlen auf Tabellenführer Wiesmath…

…und da werden Erinnerungen an das Vorjahr und den Felixdorfer Durchmarsch wach. Wieder ein Meister aus der Steinfeld-Liga, wieder aus dem „Gräzel“ nörd-östlich von Wiener Neustadt, wieder geht‘s gegen Wiesmath. Und wieder ist der größte Trumpf des Verfolgers – in diesem Fall Sollenau – die Routine.

Riedl kann auf eine ganze Phalanx an Spielern bauen, die sich von einem Titelkampf nicht nervös machen lassen. Jailson, Saric, Gramann, Uzun, Özmen, Ecker, Lohr – alle schon (deutlich) höher gespielt, alle schon viel im Fußballgeschäft gesehen. Genau diese Erfahrung kann in einer schwierigen Rückrunde den Unterschied ausmachen. Und außerdem könnte Sollenau bestimmt am Transfermarkt noch ein weiteres Ass ziehen…