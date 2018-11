Finale in Paris, drei Turniersiege auf der Tour – ja, Dominic Thiem darf zufrieden sein mit seinem Jahr 2018. Der Lichtenwörther hat sich ein weiteres Jahr im Haifischbecken der Tennis-Weltspitze gehalten.

Jetzt, mit 25 Jahren, steht er am Scheideweg seiner Karriere. Die nächsten ein, zwei Saisons werden darüber entscheiden, wie Thiem im Kontext der ganz Großen in Erinnerung bleiben wird, wo er seinen Platz in der Tennis-Geschichte einnehmen wird. Was dazu fehlt? Ein Grand Slam-Sieg! Auf Sand ist ein fitter Thiem in Paris mit Sicherheit eine ganz heiße Aktie. Vor allem, weil die Zeichen der Zeit aktuell deutlich für eine Wende in der Szene sprechen: Roger Federer dreht mit 37 noch die letzten Ehrenrunden, Rafael Nadals Körper hält seinem Besitzer die Rechnung für über zwei Jahrzehnte im Leistungssport vor…

Thiem kann jetzt diese Generation noch mit ein paar „Rauswürfen“ aus diversen Turnieren in den Ruhestand endgültig verabschieden, die Wachablöse vorantreiben – und sich selbst in den absoluten Olymp hinaufhieven. Aber auch für Thiem tickt die Uhr: Denn mit dem Deutschen Alexander Zverev meldet sich schon ein jüngerer Superstar an, Nadal, Federer und Co. am Platz der Tennis-Sonne abzulösen.